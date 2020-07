André Hazes en Jacques Brel te horen vanaf Paleis op de Dam

Dat organiseert vier weken lang iedere zondag een carillonconcert rondom een thema, nu veel Amsterdammers vanwege de coronacrisis deze zomer in de stad blijven. Voor de eerste editie Geef mij maar Amsterdam! kon afgelopen tijd gestemd worden op nummers uit een speellijst. Daaruit is een top tien gerold met klassiekers als Bij ons in de Jordaan, Tulpen uit Amsterdam en Geef mij maar Amsterdam. De favorieten worden gespeeld door Fris Reynaert, die al veertig jaar als beiaardier aan het paleis verbonden is.

De meeste stemmen kreeg Aan de Amsterdamse grachten, in 1949 geschreven door Pieter Goemans.

De andere drie concerten zijn op 2, 16 en 30 augustus. Die hebben als thema Love me tender, Tussen hemel en aarde en Heldhaftig, vastberaden, barmhartig.