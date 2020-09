Ⓒ RTL

Wát een finale van The voice senior. Coaches maakten gekke sprongen, favorieten vielen af en er waren veel tranentrekkende momenten. Wie gaat winnen, wordt vrijdagavond bekendgemaakt bij Jinek. Het zal allemaal aankomen op de gunfactor van het overgebleven viertal. Gaat Nederland voor The Voice of voor de sénior?