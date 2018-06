Lily Allen gebruikt venijnige tweet ter promotie

De offensieve tweet aan het adres van de zangeres luidde: „Deze foto zal voor altijd op internet staan Lils.” Het ging om de foto waarop Lily Allen bij een optreden op een krukje zat, terwijl ze een kort rokje droeg zonder ondergoed eronder, waardoor haar intieme delen te zien waren.

In plaats van in woede te ontbarsten, blijft Allen nuchter: „Kijk hoe netjes mijn vagina getrimd was in 2014, drie mensen zijn daaruit gekomen.” Als hashtag gebruikt ze toepasselijk de naam van haar nieuwe album No Shame en de releasedatum van het album: 8 juni.