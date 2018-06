Humberto Tan nieuwe presentator Holland’s Got Talent

Het negende seizoen van Holland's Got Talent was in 2017 voor het laatst op tv te zien. De presentatie van de talentenjacht was toen in handen van Johnny de Mol. Wanneer het nieuwe seizoen van start gaat is nog niet bekend.

„Ondanks de moeilijke beslissing om te stoppen met Late Night, is er nooit enige twijfel geweest over de talenten van Humberto”, zegt CEO van RTL Nederland, Sven Sauvé. „De gesprekken over de toekomst waren we al gestart en ik ben heel blij dat we onze succesvolle samenwerking voor meerdere jaren voortzetten. Humberto is een multi-talent die oprecht geïnteresseerd is in mensen en boordevol energie en nieuwe ideeën zit. Zo’n alleskunner hoort gewoon bij RTL.”

Tan, die op vrijdag 8 juni voor het laatst te zien zal zijn als presentator van RTL Late Night, ziet op zijn beurt het gedwongen vertrek bij de talkshow als een nieuwe kans: „Waar een deur dicht gaat, gaat altijd een nieuwe deur open, dat bleek gewoon binnen RTL te zijn, nieuwe kansen waar ik enthousiast over ben. Zowel op het vlak van presenteren, als het ontwikkelen van nieuwe programma’s. Wat het laatste betreft kan ik alvast zeggen dat ik mijn interesse in persoonlijke verhalen ga combineren met reizen. Kortom, ik kijk met veel plezier uit naar een nieuwe periode van drie jaar bij RTL.”

RTL Late Night zal vanaf komend tv-seizoen worden gepresenteerd door Twan Huys, die overkomt van Nieuwsuur. De 54-jarige Huys was 25 jaar presentator bij de publieke omroep.