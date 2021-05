Edwin Evers slaat regelmatig aanbieding radio-comeback af

„Er is best wel met enige regelmaat concreet gebeld. Over het algemeen wordt er gebeld door mensen die ik al heel lang ken, dus ik ga dan sowieso wel koffie drinken”, vertelt Evers, die eind 2018 stopte met zijn ochtendshow op Radio 538. Maar ingaan op al die aanbiedingen doet de oude ochtendjock niet. „De meesten weten ook wel dat ik even wat anders wil doen.”

Evers is momenteel namelijk vooral druk met zijn eigen band en het promoten van zijn recent uitgebrachte debuutalbum. Daar komt ook een vervolg op, zo verklapt hij. „Er zit zeker een tweede album in. Ik blijf altijd wel bezig. Ik heb ook m’n werkplek thuis en soms ben ik het helemaal niet van plan, maar dan loop ik even naar beneden naar m’n studio en voor je het weet ben je zo weer een paar uur verder.”

Toch sluit Evers een terugkeer naar de radio niet helemaal uit. „Ik zeg niet dat ik nooit meer radio ga maken. Er komt wel weer een moment dat ik denk: nou, dit is wel leuk of ik ben er wel weer aan toe om een beetje vastigheid te hebben. Dan kan dat zomaar gebeuren. Maar”, zo waarschuwt hij, „sowieso ga ik nooit meer een ochtendshow doen.”