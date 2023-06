Tom Cruise naar Abu Dhabi voor première zevende Mission Impossible-film

Tom Cruise is 26 juni in Abu Dhabi aanwezig bij de première van het zevende deel van de Mission: Impossible-reeks. Een groot aantal scènes uit het eerste deel van Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning is gefilmd in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, meldt Abu Dhabi Media Office.