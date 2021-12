Karin van De Scheetjes heeft relatie met broer van haar ex Hans

„Het gebeurde gewoon”, vertelt ze aan RTL Boulevard. Want ondanks dat Karin is gebrouilleerd met Hans, met wie ze in scheiding ligt, heeft ze nog wel goed contact met zijn familie. Zo ging ze een tijdje geleden met haar schoonfamilie een dagje naar de braderie. Karin bleef vervolgens logeren bij haar schoonzus en diezelfde avond nog sloeg de vonk over tussen haar en Johan, die zelf acht maanden geleden is gescheiden.

„Hij is echt superlief”, weet Karin. „En weet je was het is? Ik zit zelf natuurlijk nog volop in de scheiding, dat zal ook nog wel een tijdje duren, en door de gesprekken die we daarover hadden, ontstond er een band. Ik kon altijd wel goed overweg met zijn broer, en hij kwam ook regelmatig naar Bonaire, maar we hebben nooit de intentie gehad om wat met elkaar te beginnen. Het was voor hem ook wel heel vreemd.”

’Gelijk een klik’

Karin zegt dat Hans op de hoogte is van haar relatie met Johan, al ging dat niet geheel volgens plan. „Hans weet het, op een heel rare manier, eigenlijk. Zijn tante had hem een berichtje gestuurd. Dat was heel vervelend. (...) Ik ken Johan al negen jaar en hij weet alles van mij. Hij weet hoe alles zit en er was gelijk een klik. Ook gezien de problemen die we allebei hebben en hadden. Hij is er nu van af... ging dat bij mij maar zo snel.”

Karin en Hans werden in 2016 bekend door hun deelname aan het NPO-programma Ik vertrek, waarin ze elkaar voortdurend ’scheetje’ noemden. De populairiteit van het stel groeide en een eigen realityshow op SBS6 volgde. Maar de verhuizing van de voormalige brugwachter en zijn vrouw naar Bonaire, waar zij een midgetgolfbaan wilden beginnen, was een aaneenschakeling van rampen. Uiteindelijk kwam er afgelopen zomer na negen jaar een einde aan het liefdesgeluk van de twee, met een vechtscheiding tot gevolg.

Overigens heeft ook Hans een nieuw ’scheetje’ gevonden: de 31-jarige Nina (voluit Sorina). De twee liepen elkaar tegen het lijf bij een lokale prikstraat. In een speciale aflevering van Ik vertrek, die afgelopen week werd uitgezonden, vertelde Hans dat Nina en hij aan de praat raakten en het vervolgens ’hartjes regende’ op WhatsApp. Saillant: niet zo lang geleden vertelde hij nog aan Privé dat hij plannen had om terug te vliegen naar Nederland om Karin weer aan boord proberen te halen – op de dag dat hij Nina tegen het jonge lijf liep.