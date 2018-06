Zo zit Brad Pitt Angelina nog steeds dwars

Zolang de filmster nog officieel in het scheidingsproces van Brad Pitt zit en de voogdijstrijd formeel gezien nog aan het uitvechten is, mogen haar kinderen de Verenigde Staten niet verlaten. Dat is een flinke tegenslag voor de moeder van zes. Ze wilde Maddox (16), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (11) en de tweeling Vivienne en Knox (9) graag bij haar hebben op de filmset in Londen.

Angelina Jolie met al haar kinderen bij de première van First They Killed my Father. v.l.n.r. mensenrechtenactiviste Loung Ung (l-r), Vivienne, Maddox, Pax, acteur Kimhak Mun, Knox , Shiloh, Angelina Jolie, Zahara en actrice Sareum Srey Moch Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat mag echter pas, als hun scheiding afgerond is. Volgens een bron van The Sun hebben de twee in elk geval overeenstemming bereikt over de voorwaarden van hun scheiding, maar die zullen pas over een paar weken formeel worden. In die voorwaarden bereikten de Hollywoodsterren overeenstemming over een gedeelde voogdij, waarbij Brad met Angelina overlegt om een en ander rond werk en reizen ook logistiek goed te regelen.

Een hele stap, volgens de bron. Eén die naar zeggen alleen maar bereikt kon worden, omdat Brad al sinds zijn pijnlijke scheiding van Angelina nog steeds wekelijks therapie volgt om een betere vader te worden.