Dramatisch bekeken talkshow Nadia verbannen naar NPO 3

Nadia begon afgelopen voorjaar namens de VPRO als vervanger van Khalid & Sophie in de vooravond van NPO 1. In tegenstelling tot andere praatprogramma’s was de talkshow van Moussaid niet live en stond iedere aflevering één thema centraal waar (ervarings)deskundigen en het publiek over mochten meepraten.

De kijkcijfers lieten ernstig te wensen over: na een stevige start met meer dan een half miljoen kijkers kwam Nadia geregeld amper boven de 400.000 kijkers, veel te weinig voor NPO 1 begrippen. Het was dan ook onzeker of de eerder aangekondigde tweede reeks van Nadia er wel zou komen.

De kogel is nu door de kerk. Nadia keert in oktober terug, maar dan wel op NPO 3 en niet langer iedere werkdag maar wekelijks. In een verklaring laat Moussaid weten dit als voordeel te zien omdat er zo meer tijd is de onderwerpen uit te diepen. Ook kan er online verder gepraat worden. Hoe laat Nadia te zien zal zijn is nog niet bekend.

Jinek

Met het verschuiven van Nadia ontstaat ruimte rond 19.00 uur op NPO 1. Het lijkt aannemelijk dat Eva Jinek na haar zwangerschapsverlof dit gat gaat opvullen voor AVROTROS, al willen zowel de zender als de presentatrice dit niet bevestigen.