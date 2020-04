’Beeldentuin Nic Jonk ligt er schitterend bij’

Zeger Jonk: „In sombere tijden is het fijn om te genieten van kunst en natuur.” Ⓒ Fotot Matty van Wijnbergen

De feestelijke opening van de tentoonstelling van de expressionistische schilder/glazenier Jaap Min (1914-1987) in Museum en Beeldentuin Nic Jonk kon zondag niet doorgaan, maar de galerie in het Noord-Hollandse dorpje Grootschermer is wel te bezoeken. Dat laat directeur Zeger Jonk weten. „Het museum en de tuin zijn groot en ruim genoeg om binnen de regels de veiligheid van de bezoeker te garanderen.”