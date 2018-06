Netta zelf reageert in Amsterdam op parodie

RTL zocht de ster op, die in Amsterdam bleek te zijn. Netta Barzilai laat weten dat ze haar Nederlandse fans dankbaar is. „Ik heb veel voor mensen mogen betekenen, in Israël en over de hele wereld.

De verslaggever vroeg haar mening over de omstreden parodie op haar liedje Toy dat zondagavond ten gehore werd gebracht in het programma Sanne Wallis de Show, over onder meer beschietingen van Israël op Palestijnen. Netta is er kort over: „Een parodie is een parodie.”