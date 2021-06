Lady Gaga opnieuw in duet met muzieklegende Tony Bennett (94)

„Wees getuige van een unieke gebeurtenis: de eerste keer dat Tony Bennett en Lady Gaga een Unplugged-show geven. Ze gaan een aantal nummers zingen van hun nieuwe jazzalbum en een paar nummers die je niet wil missen”, luidt de boodschap op de flyer.

Bennett is inmiddels 94 jaar oud en gaat naar alle waarschijnlijkheid niet veel concerten meer geven. Daardoor is deze editie met Gaga extra speciaal. De show start om 11.00 uur ’s morgens en is alleen toegankelijk voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kunnen aantonen. Het is nog niet bekend waar de show gaat plaatsvinden en of deze op televisie vertoond gaat worden.

In 2016 werd vastgesteld dat de legendarische zanger lijdt aan de ziekte van Alzheimer, maar pas in 2018 kwamen de signalen pas echt door, toen Bennett een album opnam met Lady Gaga. Susan Crow (54), Bennett’s derde vrouw, had het daar heel moeilijk mee en hoopte dat het samenwerken met Lady Gaga weer iets van de ’oude Tony’ kon terugbrengen.

Bennett en Gaga zongen meerdere malen samen en namen ook nieuwe nummers op. Het wederzijds respect tussen de twee muziekgiganten is altijd enorm groot geweest. „Zonder Tony was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Hij was een van mijn muzikale inspirators en daar ben ik hem heel dankbaar voor”, aldus Gaga.