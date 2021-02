Politie zoekt getuigen overval Amanda Balk

De politie laat vrijdag weten dat de verdachten ervandoor gingen in een gestolen grijze Smart Forfour. Het voertuig werd drie dagen na de overval, op 10 januari, teruggevonden in Amsterdam Noord. De auto was in brand gestoken. Er worden getuigen gezocht die het voertuig tussen 6 en 10 januari hebben zien rijden.

„Ze hebben mijn keel dichtgeknepen, mij geschopt en geslagen. Ik voelde niets van de klappen, het enige dat ik schreeuwde, was: ’Kom niet aan mijn kind!’, vertelde Balk, bekend van tv-programma’s als De Gouden Kooi, Echte meisjes in de jungle en Temptation Talk, kort na de brute overval aan PRIVÉ.

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat Balk te maken krijgt met een overval. De ex-vriendin van dj Afrojack, met wie ze dochter Vegas heeft, werd in 2017 tijdens een weekendje weg in Parijs aangevallen door mannen met knuppels.

Veel bekende Nederlanders zijn de afgelopen maanden thuis overvallen. Ook René van der Gijp, Fred van Leer en Nikkie de Jager werden het slachtoffer van een brute beroving. Een verslaggever van het radioprogramma Veronica Inside gaf zich in diezelfde periode uit als pakketbezorger om binnen te komen bij het huis van Ferry Doedens in Amsterdam. De acteur deed de deur open, maar liet de reporter niet binnen.