Bebe Rexha in gezicht geraakt door telefoon tijdens optreden

In een filmpje is te zien hoe Bebe Rexha zingend van links naar rechts op het podium loopt en daarbij een object recht op haar afvliegt. De zangeres gaat nadat ze geraakt wordt op haar knieën op het podium zitten en grijpt naar haar gezicht, terwijl er meerdere mensen vanuit de ruimte achter het podium naar haar toe lopen. Volgens een bericht op BuzzFeed zou de moeder van Bebe Rexha gezegd hebben dat er in het ziekenhuis drie hechtingen aangebracht zijn na het voorval.

Eind vorig jaar werd Harry Styles nog geraakt door een handvol snoepjes terwijl hij optrad in Los Angeles, waarna hij de rest van de show afmaakte met duidelijk last van zijn oog. Ook Lady Gaga werd vorig jaar geraakt door een object tijdens een optreden. In haar geval was het een knuffel, maar die kwam wel tegen haar hoofd terwijl ze stond te zingen.