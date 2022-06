Donny van de Beek: wat een superdaddy!

Sinds twee maanden is Donny van de Beek de trotse vader van dochtertje Lomée. Samen met zijn vriendin Estelle Bergkamp, inderdaad: de dochter van Dennis Bergkamp, kregen zij ’nieuw geluk’, iets wat Donny eindelijk weer eens kon laten stralen.

Het is goed te zien, als Privé het koppel spot op vakantie in Ibiza. Genietend van elkaar, maar vooral van hun kleine meid, waar Donny klaarblijkelijk niet bij weg was te slaan. Van de Beek, nog maar 25 jaar, lijkt zich – afgaande op de beelden – te ontpoppen als een ’perfect papa’. De liefde die hij uitstraalt als hij zijn kleine prinses zo in haar maxi-cosi ziet liggen, dat zegt al snel genoeg.

Wat zal opa Dennis trots zijn. Niet alleen op zijn dochter en kleindochter, maar zeker ook op zijn schoonzoon. Al vijf jaar heeft hij een relatie met zijn Estelle en één ding staat vast: die is in ieder geval stabieler dan Donny’s voetbalcarrière .

Donny en Estelle kunnen nauwelijks van elkaar afblijven. Ⓒ BSR Agency