Protest tegen Thaise koning bij ambassade in Berlijn

Het was de tweede keer in een week dat op deze wijze door de organisatie PixelHelper werd geprotesteerd. Vorige week gebeurde dat bij hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkrichen waar de koning verblijft en bij het raadhuis in de Beierse gemeente. De projecties bestaan uit dia’s met teksten en foto’s van onder meer Vajiralongkorn.

De actiegroep wil onder meer dat de koning uit Duitsland vertrekt. Sinds 2007 brengt Vajiralongkorn, die in 2016 zijn vader opvolgde als koning, zijn tijd voornamelijk door in Beieren, waar hij ook een aantal huizen bezit. Dit jaar was hij nog maar vier dagen in Thailand.

In Thailand zelf is de afgelopen dagen ook met lichtprojecties geprotesteerd en aandacht gevraagd voor democratie en mensenrechten, maar zijn geen directe verwijzingen naar de koning gebruikt vanwege de draconische wetten op majesteitsschennis.