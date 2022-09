Robbie Williams vond opnameproces XXV niet prettig

„Guy Chambers begeleidde mijn zangpartijen”, vertelt de 48-jarige Brit aan de krant. „Hij is al 25 jaar mijn muzikale steun en toeverlaat, met hem schreef ik mijn grootste hits. Maar wat heeft die gast het me moeilijk gemaakt. Hij hoorde dingen die alleen een hond kan horen. Een liedje opnieuw inzingen is leuk, maar dertig keer is echt te veel.”

Williams vertelt dat „het zweet” hem uitbreekt als hij eraan terugdenkt. „Maar ik ben uiteindelijk apetrots op dit album. Het voelde als een goede manier om weer een band op te bouwen met mijn oude werk, en het is wellicht een manier waarop een nieuwe generatie er kennis van kan nemen.”

Ander mens

Want het album, dat vrijdag is verschenen, is een mengeling van zijn grootste hits, als Angels, Let Me Entertain You en Rock DJ, en een paar nieuwe nummers. Zijn stem is wel veranderd, zegt hij tegen de krant, maar dat vindt de voormalige Take That-zanger niet erg. „Mijn stem is anders, die is wat zwaarder en rafeliger geworden, maar ik ben ook een ander mens dan in 2000”, zegt hij. „Ik denk dat vooral die oude hits nu beter gezongen worden, nu ik een volwassen kerel ben met meer levenservaring dan het broekie dat ik toen was.”

Nu is hij ook een stuk gelukkiger, zegt hij. „Ik was succesvol, maar niet gelukkig, en werd altijd gedreven door onrust.” Daar kom je nooit helemaal vanaf, zegt hij. „Die put is er ook nog steeds, alleen gooi ik er geen ongezonde middelen meer in, maar vul ik het rustiger aan met andere en gezondere dwangmatigheden, zoals werk.”