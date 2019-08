Depp speelt Richard, een universiteitsdocent Engels die te horen krijgt dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Als hij zijn doodvonnis een plekje heeft gegeven, besluit hij om zijn lesmethodes rigoureus om te gooien. Geen saaie literatuurcolleges meer, maar zijn pupillen vertellen waar het in het leven echt om draait: durven, doen, genieten.

Regisseur Wayne Roberts serveert vervolgens een Dead poets society 2.0, gekruid met veel drank, drugs en vrije seks. Discussiëren in het café, blowen op de campus: op onorthodoxe en rebelse wijze leert Richard zijn studenten om origineel en onafhankelijk te denken en te handelen. Wat volgt is een enigszins vermoeiend bombardement aan tegeltjeswijsheden en praatgroepkreten: Geef niet toe aan middelmatigheid! Vier elke ademtocht!

Dat Richard says goodbye toch prettig wegkijkt, is te danken aan hoofdrolspeler Johnny Depp. De acteur bewijst dat hij ook prima zonder de verkleedkist kan die hij voor matige optredens in Murder on the Orient Express, Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge en Alice through the looking glass zo hard nodig leek te hebben. Op ouderwets guitige en bij vlagen aandoenlijke wijze maakt hij de kijker deelgenoot van de laatste zes maanden van Richards turbulente levensreis.