Coen en Sander Show stopt als dagelijks programma

Sander Lantinga gaat van maandag tot en met donderdag de middagshow op Radio Veronica presenteren en Coen Swijnenberg krijgt een dagelijkse lunchshow op Radio 538. Luisteraars hoeven geen afscheid van het legendarische duo te nemen; ‘De Coen en Sander Show’ blijft op vrijdagmiddag te horen op 538. Wie van maandag tot en met donderdag de middagshow op Radio 538 gaat presenteren, maakte de radiozender niet bekend.

Coen Swijnenberg: „Het is ontzettend jammer dat we niet verder kunnen met ons dagelijkse radio-avontuur samen, dat ga ik onwijs missen. Maar er komen mooie dingen aan. ‘De Coen en Sander Show’ verhuist naar de vrijdagmiddag, de leukste dag van de week, en op de andere dagen mag ik de lunchshow gaan maken op Radio 538. Veel om straks naar uit te kijken, maar eerst ga ik heel erg genieten van de laatste dagelijkse middagshows met Sander, het team en de beste luisteraars die we ons kunnen wensen.”

Sander Lantinga: „Met pijn in mijn hart, maar vooral met een brede glimlach en opgeheven hoofd neem ik afscheid van de dagelijkse ‘De Coen en Sander Show’. Ik vond het een voorrecht om dit programma zo lang te mogen maken met en voor onze luisteraars. Het zal even wennen zijn om mijn vrouw vaker te zien dan Coen, maar ik heb ontzettend veel zin in de toekomst bij Radio Veronica tussen vier en zes en op de vrijdag bij Radio 538.”

Rommelt

De wijzigingen in de programmering van Radio538 komen niet uit de lucht vallen. Het rommelt al langer bij de zender die zich een paar jaar geleden nog consequent marktleider mocht noemen, maar zich in de nieuwste luistercijfers eerder deze week terugvond achter NPO Radio 2, QMusic en Radio 10.

Vlak na kerst kreeg dj Frank Dane van Radio 538 te horen dat zijn ochtendshow per direct zou stoppen en hij plek moest maken voor Wietze de Jager en Klaas van der Eerden. Volgens radiocolumnist Patrick Kicken zou een etentje met de grote concurrent Dave Minneboo, toenmalig programmadirecteur van Qmusic, de reden zijn geweest voor Dane’s plotselinge congé. Begin maart werd echter bekend dat Dave Minneboo terugkeert bij Talpa Radio en als creatief directeur verantwoordelijk wordt over álle Talpa-zenders, naast Radio538 en Radio Veronica ook Radio 10 en Skyradio. Waardoor de geruchten gaan dat Frank Dane na de zomer het stokje overneemt.

Schuiven

Zeker is dat Radio538 nog niet klaar is met schuiven in de programmering. Tussen 12:00 en 14:00 uur, het tijdvak dat Coen Swijnenberg mag gaan vullen, is nu nog Nick van der Bruggen te horen. Of die een ander programma krijgt en wanneer is nog niet bekend. Mark Labrand neemt tijdelijk de honneurs waar voor Coen en Sander. Wat Jo van Egmond de nieuwslezers gaat doen wist ze zelf ook nog niet, zei ze in de uitzending op de vraag van een luisteraar.

Coen en Sander begonnen achttien jaar geleden in 2004 met een programma op de vrijdagavond en groeiden uit tot één van de bekendste en populairste middagshows op de Nederlandse radio. Sinds augustus 2015 presenteren de heren iedere maandag tot en met donderdag ‘De Coen en Sander Show’ op Radio 538. In 2020 vierden Coen en Sander hun 16-jarig radiojubileum met de langst lopende middagshow ooit. Per 16 juni gaan de dingen veranderen voor de twee radiomakers die zeggen veel zin te hebben in de nieuwe uitdagingen.