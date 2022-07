Chris Evans ’enorm gefocust’ op vinden van partner

In The Gray Man speelt Evans een sluipmoordenaar die obsessief op zoek is naar zijn doelwit. Wanneer de interviewer hem vraagt of Chris ook wel eens zo hard ergens naar op zoek is geweest, heeft hij daar direct een antwoord op. „Het antwoord daarop zou zijn dat ik enorm gefocust ben op het vinden van een partner. Iemand met wie ik mijn leven kan delen.”

De acteur zegt dat het moeilijk is om een relatie te krijgen in Hollywood. „Kijk, ik hou van wat ik doe. Het is geweldig, ik geef alles. Maar ook in dit wereldje is het vinden van een levenspartner enorm eng, onzeker en twijfelachtig”, aldus de acteur. „Dus ja, ik denk dat dat is waarnaar ik op zoek ben.”

Chris had tot maart 2018 een relatie met actrice Jenny Slate. De twee leerden elkaar kennen op de set van de film Gifted (2017).