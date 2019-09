Pamela Anderson laat gerecht van menu Playboy Club halen

„Zoals u weet ben ik onderdeel van de Playboy-familie. Ik bewonder de speelsheid en de luxe van het merk, maar ik was verward en teleurgesteld toen ik erachter kwam dat jullie foie gras serveren”, begon Pamela haar schrijven. „Er is niets sexy aan foie gras. Het is zelfs simpelweg walgelijk. Ik vraag u dan ook dringend om dit gerecht van de kaart te halen”, aldus de actrice, die zelfs met een suggestie kwam om de vette lever mee te vervangen. „Probeer anders vegan foie gras, een honderd procent diervriendelijk en heerlijk gerecht dat barst van de smaak en niet ten koste gaat van een dierenleven.”

Aan de brief werd gehoor gegeven, want volgens de Daily Mail heeft de club het gerecht van de kaart gehaald en bovendien gezworen het nooit meer op te dienen.