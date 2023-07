Jochem Myjer belooft theatertournee langer te spelen

„Tournee gisteren binnen een uur uitverkocht. Met uiteindelijk op de piek 180.000 mensen in de wachtrij voor 21.000 kaarten worden er veel meer mensen teleurgesteld dan blij. Excuses daarvoor”, schrijft Myjer over zijn show Net Alsof. „Ik beloof dat ik deze show wat langer en in wat grotere zalen zal spelen om een beetje aan de vraag te voldoen.”

De cabaretier zegt „ontroerd” te zijn door de „trouwheid” van zijn fans. „Dat jullie toch de moeite nemen het altijd weer te proberen ondanks de kleine kans. Het gaat een keer lukken. Kan niet anders. Er komen echt nog genoeg kansen! Zin om na de zomer te gaan spelen. Nu even goed uitrusten.”

Net alsof is de eerste show sinds Adem in, adem uit, die hij tussen 2016 en 2019 speelde. Myjer speelt sinds een operatie door een tumor in zijn ruggenmerg in 2011 maximaal twee voorstellingen per week omdat hij sindsdien minder energie heeft. Voor nu staan er tussen september en juni 65 optredens gepland.