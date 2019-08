Altijd al de clown in huis

Rosa da Silva: ,,Als achtjarig meisje snap je niet waarom iedereen begint te lachen.” Ⓒ Foto Anne van Zantwijk

Ze won in april het Amsterdam Kleinkunst Festival (AKF) en is nu niet meer te stoppen. Komend seizoen staat Rosa da Silva met een kort programma op de planken en volgend jaar belooft ze haar cabaretshow te hebben. Da Silva: ,,Dit is wat ik moet doen.”