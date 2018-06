Cellist bij huwelijk Harry en Meghan komt naar Nederland

Zelf noemde hij de belevenis 'just really amazing’. Sheku Kanneh-Mason drong in 2015 met zijn broers en zussen door tot de halve finale van Britain’s Got Talent en sleepte een jaar later de BBC Young Musician of the Year Award in de wacht.

Tijdens het concert op 18 maart met het Nederlands Kamerorkest, dat de komst van de jonge ster op Facebook meldt, klinkt werk van Schumann en Haydn.

Cellist Sheku Kanneh-Mason Ⓒ Hollandse Hoogte