'Prins Harry vastberaden om militaire titels te houden'

Volgende maand evalueert de Britse koninklijke familie naar verwachting de Megxit, zoals de stap terug van Harry en Meghan ook wordt genoemd. Dan zou ook worden besproken wat er gebeurt met de militaire ere-titels van Harry. Als het aan de prins ligt dan behoudt hij ze vanwege zijn werk voor militairen en veteranen. Of hij zijn zin krijgt is maar de vraag omdat hij zijn koninklijke taken vooralsnog heeft neergelegd.

Harry was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij volgde de militaire academie Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins na tien jaar afscheid van het leger. Na zijn terugkeer bleef hij zich wel inzetten voor zijn oude kameraden. Zo bedacht Harry de Invictus Games voor gewond geraakte militairen.

Sinds december 2017 bekleedde de prins naast enkele andere ere-functies, de puur ceremoniële positie van kapitein-generaal van de mariniers. Hij nam de titel over van zijn grootvader Philip, die destijds na 64 jaar een stapje terug deed.