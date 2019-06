Prins Philip was ook tegen Meghan: ’Trouw niet met een actrice’

Prins Philip gaf zijn kleinzoon het advies om niet met een actrice te trouwen Ⓒ BSR Agency

Komende woensdag neemt de liefdadigheidsstichting The Royal Foundation afscheid van prins Harry en Meghan als medebestuurders. Een behoorlijke ingreep, die typerend is voor de twist die de prinselijke broers al sinds Harry’s relatie met Meghan in de greep houdt. Nu blijkt prins William niet de enige te zijn geweest die het niet zag zitten om Meghan in de koninklijke familie te ontvangen.