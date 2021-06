Megavlieg diefjesmaat in ’Mandibules’

Cultuur

Marvel-expositie in Disneyland Parijs opent deuren

De nieuwe expositie The Art of Marvel heeft maandag de deuren geopend in Disneyland Parijs. In Hotel New York, dat onderdeel uitmaakt van het park, zijn 350 kunstwerken te zien die te maken hebben met de meest succesvolle filmserie aller tijden. Alle Marvel-films brachten tot nu toe 15 miljard dolla...