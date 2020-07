Stevie Nicks waarschuwt muzikanten in spé: spaar voor afkickkliniek

De 72-jarige Stevie heeft tijdens haar carrière zelf ook ervaring met verslaving. Volgens haar is het voor muzikanten onmogelijk om niet in een neerwaartse spiraal te komen. „Ik denk ook niet dat je een drugsverslaafde kan vertellen wat hij moet doen. Ik denk dat een drugsverslaafde zelf een keer wakker moet worden en moet beseffen ’ik ben een drugsverslaafde, ik ga dood en ik ga het niet meer doen’ of ’breng me naar het ziekenhuis.’”

Volgens Stevie waren het niet alleen de artiesten zelf, maar ook huisvrouwen, advocaten en iedereen in de muziekindustrie die zich in haar tijd vergrepen aan drugs. „Ik zou het nu niemand meer aanraden om ermee te beginnen. Als mensen het toch willen doen, dan zeg ik altijd dat ze vast een spaarrekening moeten openen en geld weg moeten zetten voor de afkickkliniek. Het kan zo 30.000 dollar kosten om er vanaf te komen, dus begin er gewoon niet aan.”