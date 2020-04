Patty Brard ontroerd door obesitas-specialist

Ze deelt een beeld op Instagram dat haar werd toegestuurd door niemand minder dan haar obesitas-specialist. „Dat de obesitas-specialist die mij 2 jaar geleden geholpen heeft in Aalst, naar de tv kijkt en dan vol trots deze foto van ’t scherm maakt”, schrijft Brard, die sindsdien ook een succesvolle tv-comeback maakte, bij het plaatje. Een compliment kreeg ze ook van de specialist. „Dit heb jij zo goed gedaan, want vergeet nooit dat de gastric bypass pas ’t begin is van het harde werk dat je zelf moet leveren!”

Dat de maagomleiding echt een verandering in het leven van de tv-persoonlijkheid betekende, maakt ze duidelijk in haar hashtags, waar ze schrijft over een nieuw leven en een nieuwe levensstijl, waarbij de alcohol vervangen is door gemberthee en ze zich gezond en gelukkig voelt. Het is volgens haar nooit te laat voor een nieuwe start. Het lieve berichtje van de arts raakt Patty dan ook. „Daar kan ik van vol schieten.”