Vlaamse zanger hoopt met concert in Carré op ’muzikale revanche’ Helmut Lotti (51): ’Men dacht dat ik gestoord was geworden’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

De carrière van Helmut Lotti kende pieken en dalen. De zanger is nu van plan Nederland opnieuw te veroveren. Ⓒ Gwenny Eeckels

Het is alweer twaalf jaar geleden (!) dat de Belgische charmezanger Helmut Lotti een concert gaf in Nederland. Nadien verdween de Vlaming, letterlijk en figuurlijk, in ons land van het toneel. Drie huwelijken liepen daarna op de klippen, maar met een Nederlandse schrijfster aan zijn zijde zegt hij nu eindelijk de liefde én noodzakelijke rust te hebben teruggevonden. De ooit verguisde Lotti, die zelfs beticht werd van de ontvoering van zijn dochter Messalina, staat begin volgend jaar met een concert in Koninklijk Theater Carré. De zanger wil niets liever dan weer omhelsd worden door het Nederlandse publiek.