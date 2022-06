Slachtoffer huiselijk geweld onder vuur door tattoo van Johnny Depps advocate

Hoewel de jury woensdag pas tot het besluit kwam dat Johnny Depp in het gelijk werd gesteld, was Jazzmyn Wollfe vorige week al overtuigd van de kwaliteiten ven Depps advocate Camille Vasquez. In een video op TikTok deelde ze haar adoratie voor Vasquez en liet ze zien dat ze haar zelfs op haar been heeft vereeuwigd met een tattoo met daarbij de tekst Objection.

„Eerlijk gezegd viel mijn mond open van verbazing”, vertelt Wollfe aan Insider over haar bewondering voor Vasquez. „Ik was zo onder de indruk en verbaasd over het vertrouwen dat ze de hele tijd behield. Hoe onbeschaamd ze gerechtigheid nastreefde en probeerde gerechtigheid te brengen in een onrechtvaardige situatie”, vervolgt ze. „De manier waarop Camille zich gedraagt is erg krachtig. Ik wilde herinneren hoe ik me voelde op het moment dat ik haar zag. Ik kom zelf uit een gewelddadige relatie waarin ik jarenlang mijn eigen stem en mijn eigen pijn onderdrukte voor het gemak van een narcistische misbruiker. Om iemand daar op zo’n indrukwekkende manier tegen te zien vechten, was echt inspirerend.”

En terwijl Wollfe de tattoo juist ziet als een symbool voor kracht, denken haar volgers daar anders over. De video waarin ze de tattoo deelt ging al snel viraal en trok zowel positieve als negatieve reacties. Veel mensen kregen het idee dat ze met de tattoo huiselijk geweld bagatelliseerde. Een ander beweerde dat ze een ’aanfluiting’ was en ze kreeg zelfs doodsbedreigingen. „Ik was heel erg van streek door veel van de dingen die mensen zeiden . Veel mensen hebben aannames gedaan over mijn eigen persoonlijke overtuigingen. Ze zeiden dat ik pleit voor misbruik, maar verder van de waarheid kan die uitspraak niet zijn.”