Afrojack internationale act Eurovisie Songfestival 2020

„Wij gaan iets heel waanzinnigs doen met iemand die uit Rotterdam komt en al jarenlang in de top 10 van beste dj’s ter wereld staat: onze eigen Afrojack”, kondigde Bakker aan in de ochtendshow van Bart Arens. Afrojack zal niet alleen het podium betreden en achter zijn dj-booth plaatsnemen. „Het thema van het songfestival is Open Up, dus we willen verschilllende stijlen met elkaar verbinden”, vertelt de Head of Show van het jaarlijkse festijn.

Dat betekent dat Afrojack samen met een liveorkest van 65 man, een 25-koppig gospelkoor en een dancecrew van 40 man de show zal gaan verzorgen. Bakker: „Nog nooit eerder stonden er zo veel man op een Songfestivalpodium.”

Vorig jaar maakte zangeres Madonna haar opwachting als internationale act van het Songfestival. De Queen of Pop zong live haar hit Like a Prayer, waarbij er niet even fraaie noten uitkwamen.