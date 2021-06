3FM-dj Sander Hoogendoorn stopt boycot Bilal Wahib

De 22-jarige Wahib vroeg in maart tijdens een live Instagram-sessie aan een minderjarige jongen tegen betaling zijn piemel te ’laten zien’. Als de jongen hier gehoor aan geeft, maakt Waib duidelijk dat het een woordgrap is. „Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?” De beelden werden vervolgens massaal gedeeld op sociale media.

De rapper en acteur werd vrijwel direct na het incident door diverse partijen aan de kant gezet. Zo verbrak platenmaatschappij Top Notch de samenwerking, kon hij de door hem gewonnen Edison popprijs op zijn buik schrijven, lieten NPO Zapp en BnnVara weten dat hij Teenage Boss niet meer hoefde te presenteren en lieten verschillende radiostations weten zijn muziek niet meer te draaien.

„Als zender zetten we hem op dit moment niet op de playlist”, laat de zegsvrouw van NPO maandag weten. „Maar dj’s mogen wel zelf besluiten zijn muziek te draaien als zij zich daar goed bij voelen.” Dit beleid geldt niet alleen voor 3FM, maar ook voor zender FunX, die doorgaans meer muziek van Wahib draait dan 3FM.

Wahib is binnenkort ook weer in de bioscopen te zien. Hij speelt een rol in Meskina, een nieuwe bioscoopfilm met Maryan Hassouni en Soundos el Ahmadi. De komedie gaat over Leyla (Hassouni), een dertiger die geen man, kind of goede baan heeft en daarom wordt bestempeld als een loser. De film draait vanaf 22 juli.