Vader Britney Spears: Ze had niet meer geleefd zonder bewindvoering

Papa Spears zegt dat alle maatregelen hard nodig waren om Britney er weer bovenop te helpen. Niet alleen om zijn dochter te redden maar ook om haar relatie met haar zoons Preston en Jayden in stand te houden. „Niet iedereen zal het met me eens zijn”, aldus Jamie. „Het is geen leuke tijd geweest. Maar ik hou van mijn dochter met heel mijn hart en ziel. Waar zou Britney nu zijn zonder de bewindvoering? Ik weet niet of ze nog wel zou leven. Echt niet.”

„Om haar te beschermen, en ook om de kinderen te beschermen, was de curatele een geweldig hulpmiddel. Zonder dat denk ik niet dat ze de kinderen terug zou hebben gekregen”, vervolgt Jamie, die geen contact meer met zijn dochter heeft. Ook spreekt hij zijn twee kleinzoons niet. De twee tienerjongens wonen momenteel bij hun vader Kevin Federline.

Verschil

De regelingen rondom de bewindvoering hielpen Britney om haar financiën weer op te bouwen, vervolgt Jamie. Volgens hem was de zangeres zo goed als blut. Tijdens de curatele bracht ze vier albums uit, deed ze drie wereldtournees en had ze een eigen residentie in Las Vegas, wat Britney volgens haar vader hielp om haar fortuin weer op te bouwen. „Mijn begrip van een bewindvoering is om iemand te helpen zijn leven terug te krijgen en terug te keren naar de samenleving, en om normaal te kunnen leven. Ik wil zeggen dat ik een verschil heb gemaakt”, aldus Jamie, die hulp kreeg van een select groepje mensen.

De Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Baby One More Time en Toxic, kwam in 2008 na een mentale inzinking onder toezicht te staan van haar vader. Een jaar geleden werd de dertien jaar durende curatele opgeheven. Britney verklaarde destijds in de rechtbank dat ze haar leven terug wilde. Ze was bang voor haar vader en werd gedwongen om te touren, af te kicken en medicijnen te nemen. Ook mocht ze haar spiraaltje niet laten verwijderen.

Waarheid

Nadat Britney was ’bevrijd’ van de bewindvoering beschuldigde ze haar vader er meerdere keren van dat hij zijn macht als toezichthouder heeft misbruikt. Ook haalde ze uit naar de rest van haar familie.

„Alles wat ik kan zeggen is dat de meeste mensen geen idee hebben wat de waarheid is”, concludeert Jamie. „Haar advocaat heeft geen idee wat de waarheid is. De media hebben de waarheid niet gehoord. Ze hebben enkel de beschuldigingen van Britney gehoord. Ik vind het niet erg om de klappen te krijgen omdat ik weet dat het niet waar is en omdat ik niet aan iets anders wil beginnen. Dat doe ik voor mijn dochter zodat ze niet dieper in de put raakt.”