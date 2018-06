Morgan Freeman beschuldigd van seksuele intimidatie

Een jonge productieassistent heeft verteld hoe zij in de zomer van 2015 op de set van Going In Style voortdurend werd lastiggevallen. Volgens haar zou Freeman naast commentaar op haar kleding en haar figuur ook zijn hand op haar onderrug gelegd hebben en erover heen gewreven hebben. „Eenmaal bleef hij maar proberen mijn rok omhoog te schuiven en vragen of ik ondergoed droeg. Uiteindelijk zei Alan Arkin tegen hem dat hij moest stoppen. Morgan flipte en wist niet wat hij moest zeggen.”

Het commentaar op lichaam en kleding blijkt uit het onderzoek een terugkerend patroon te zijn. Ook een senior-medewerker van de productiestaf van de film Now You See Me uit 2012 vertelt dit. „Mijn assistente en ik wisten dat als hij op de set kwam, we niets moesten dragen dat onze borsten goed liet uitkomen en ook niets dat ons achterwerk liet zien, oftewel: we droegen kleren die ons eigenlijk te groot waren.” Andere stappen durfden ze niet te nemen, uit vrees voor hun baan.

Machtigste man

Een voormalig werknemer van het kantoor: „Hij zei dingen als: ’Ik zou graag even een uurtje alleen met haar zijn’ of hij maakte vulgaire en seksuele opmerkingen over vrouwen. Het was schokkend. Je bent nog meer geschokt omdat je je niet in staat voelt om hem erop aan te spreken. Je denkt alleen maar ’Wow’. Het is moeilijk omdat hij op elke set de machtigste man is. En het is vreemd omdat je dat gewoon niet verwachtte van Morgan Freeman, iemand die je respecteert.”

CNN benaderde mensen die met Freeman gewerkt hadden, met de vraag of zij wel eens ongepast gedrag hadden meegemaakt. Ze noemden daarbij geen naam. Toch kwam een aantal medewerkers direct met de naam van Morgan Freeman. Acht daarvan zeiden dat ze ongepast gedrag van de acteur hadden gezien, acht anderen zeiden dat zij slachtoffer waren van het gedrag. Zeven van hen gaven te kennen dat de sfeer binnen het productiebedrijf van Freeman, Revelations Entertainment, er één was van intimidatie en ongepast gedrag. Anderen kwamen wel met de naam, maar wilden verder geen commentaar geven.

Maandenlang onderzoek

Van de mensen die benaderd werden, gaf ook een aantal te kennen dat zij nooit dubieus gedrag van de acteur gezien hebben en dat hij zich professioneel gedroeg op de set en op kantoor.

Aanleiding voor het onderzoek van CNN was de eigen ervaring van hun entertainmentverslaggever Chloe Melas. Bij een interview met de acteur wilde hij haar hand niet loslaten en liet hij volgens haar herhaaldelijk zijn blikken over haar lichaam glijden en zou hij te kennen hebben gegeven dat hij haar graag ’gehad zou hebben’. Melas ging daarop op onderzoek uit om na te gaan of andere vrouwen vergelijkbare ervaringen hadden. Ze schreef vervolgens mee aan het artikel als resultaat van dat onderzoek, dat volgens CNN maanden heeft geduurd.

Freeman is een van de grootste Hollywood-acteurs. Hij is al meer dan vijf decennia actief en speelde grote rollen in films als Driving Miss Daisy en Shawshank Redemption. In 2004 won hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol in Million Dollar Baby. Freeman werd daarnaast voor nog eens vier Oscars genomineerd.