Koningin Elizabeth stuurt prins Charles alleen naar Abbey

Charles haalde zijn uniform en de rode mantel van de Orde van het Bad uit de kast voor de dienst en de installatie van nieuwe ridders van de eeuwenoude Orde. De prins van Wales werd bij de ingang van de kerk opgewacht door John Hall, de deken van Westminster, die de dienst leidde.

Vanwege de mantel die traditiegetrouw wordt gedragen bij de dienst van de Orde van het Bad besloot Elizabeth vier jaar geleden een deel van de kerkelijke traditie over te laten aan haar oudste zoon. Normaliter daalde de vorstin aan het einde van de dienst af naar de Lady Chapel, de officiële zetel van de Orde. In 2014 werd echter gevreesd dat de destijds 88-jarige koningin op de trapjes uit zou glijden.

Elizabeth woont de dienst en installatie van nieuwe ridders sindsdien eens per acht jaar bij. Dat betekent dat de vorstin in 2022 weer een tiara bij haar rode mantel moet zoeken. De bijzondere kerkdienst van de Orde van het Bad is de enige dienst waarbij Elizabeth een tiara draagt.