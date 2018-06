Chef’Special bovenaan Festival Top 999

„We zijn speechless, onwijs bedankt”, reageert de Nederlandse band. „Dit was ook echt de bedoeling eigenlijk. We wilden van Amigo een track maken waar mensen tijdens het festivalseizoen hard op kunnen gaan, lekker op kunnen dansen en waar ze er een goed gevoel aan overhouden... Dit is echt heel erg gaaf!”

De top drie wordt verder ingevuld door Witch Doctor van De Staat en Zandloper van Typhoon. In de top tien zijn daarnaast nog twee Nederlandse acts te vinden: Kensington en De Jeugd van Tegenwoordig. De eerste buitenlandse band is Editors met Papillon op de vierde plaats.