Gordon na drie jaar weer terug op het podium

Gordon maakte zijn rentree tijdens een bedrijfsfeest. „Ik vind het zo spannend”, zo vertelde hij enthousiast in een video op Instagram. „Het is drie jaar geleden dat ik voor het laatst heb opgetreden. Mijn stem is echt te gek. Ik heb er gewoon echt weer zin in ook. Ik heb het echt gemist. Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben. Daddy is back in business.”

De zanger vertelde vorig jaar na zijn verblijf in een afkickkliniek dat hij graag weer wilde gaan zingen. In de kliniek schreef hij meerdere liedjes voor op zijn comebackalbum.

Gordon, die in 1991 doorbrak met het lied Kon ik maar even bij je zijn, nam na een carrière van 25 jaar groots afscheid in het Concertgebouw in Amsterdam. De zanger deed dit onder meer vanwege het gebrek aan belangstelling van radiozenders voor Nederlandstalige muziek.