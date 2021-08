’Prins Andrew is vrolijk en maakt zich geen zorgen over aanklacht’

Volgens deze vriend maakt prins Andrew zich nergens druk om tijdens zijn zomervakantie op Balmoral, al is er in Amerika een aanklacht tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik door Virginia Giuffre. „Zijn juridische team zag dit wel aankomen en heeft zich al voorbereid. Ze adviseren hem om kalm te blijven en gewoon door te gaan met waar hij mee bezig is en dat advies volgt hij op. Hij is vrolijk en relaxed.”

Waar prins Charles deze week zou zijn aangekomen voor crisisbesprekingen, lijkt het erop dat prins Andrew en zijn team hun tactiek al hebben uitgestippeld. „Het juridische proces zou jaren kunnen duren, maar dat is niet Andrews fout. Hij zal reageren als dat door de wet van hem vereist wordt, zoals hij steeds al heeft gezegd.”

Dat hij tussendoor niet zomaar zijn mond opentrekt, blijkt een les die hij geleerd heeft van het desastreuze interview dat hij eind 2019 aan de BBC gaf. Zijn antwoorden op kritische vragen ondermijnden destijds zijn geloofwaardigheid en op dit interview volgde al gauw zijn publieke aftreden. Zijn vriend verklaart dan ook: „Zijn advocaten hebben gezien wat er gebeurde met het Newsnight-interview en denken dat het het beste is dat hij zo weinig mogelijk zegt.”

Volgens The Sun vinden andere paleisbronnen de reactie van Andrews team een ’sh*tshow’. Ook prins Charles en prins William zouden zich zorgen maken over de juridische strategie van Andrew.