Concert The Chainsmokers verre van coronaproof: 20.000 dollar boete

Dj-duo Andrew Taggart en Alex Pall van The Chainsmokers Ⓒ Getty Images

De organisatoren van het liefdadigheidsconcert van The Chainsmokers, dat afgelopen zomer in New York plaatsvond, hebben een forse boete gekregen. Hoewel het evenement coronaproof was opgezet, lapten bezoekers de coronamaatregelen volledig aan hun laars.