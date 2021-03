Woeste Gordon noemt Edisons lachwekkende farce: ’Al 30 jaar genegeerd’

Hij is zich er danig van bewust dat mensen misschien weer vinden dat hij loopt te ’zeiken of klagen’, maar dat neemt hij op de koop toe. Uit een aantal hashtags blijkt zijn woede, maar laat Gordon ook weten dat hij die ’niet voor de aandacht’ op Instagram slingert. Hij wil zich echter niet de mond laten snoeren, nu hij naar eigen zeggen al dertig jaar genegeerd is door de commissie die de prestigieuze muziekprijzen bepaalt en uitreikt. „Gewoon absurd!”.

„Wederom wil ik de de Edison commissie bedanken! Want 30 jaar iemand negeren is ook een Edison waard!!! Wellicht ben ik aan hun aandacht ontsnapt de afgelopen 30 jaar hahhahahhahahh. Of me misschien vaak negatief uitgelaten over de gang van zaken. Ik weet nog de rel van André Hazes sr die er pas een kreeg als hij kwam optreden bij het gala! Weet je, nu ben ik 52 en heb alle successen bereikt zonder die erkenning uit die hoek, maar het is wel een aanfluiting dat in 30 jaar carrière er niet eens een nominatie is geweest!!”

Rob de Nijs won vanavond zijn zesde Edison en dat vindt Gordon ’dubbel en dwars verdiend’. „Maar ik vraag me werkelijk af waarom ik al die jaren steevast ben genegeerd. Ik heb niets meer te verliezen, want dat doe ik dus al 30 jaar blijkbaar! Maar wat een lachwekkende farce deze hele Edison!”

Naast Rob de Nijs vielen ook DI-RECT, Eefje de Visser, Davina Michelle, Kevin, Lucas & Steve, Sophie Straat en Akwasi in de prijzen.