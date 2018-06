’Patricia Paay wil 4,5 ton schadevergoeding’

Volgens het AD gaat Patrica 4,5 ton schadevergoeding eisen. De plasseksvideo kwam vorig jaar naar buiten, doordat een Twitteraccount het plaatste en GeenStijl er vervolgens naar linkte. Paay schaamde zich naar eigen zeggen kapot. „Je stort gewoon helemaal in. Je kunt je niet meer schamen dan dat. Schop me in m’n blote billen naar buiten, dat vind ik nog niet eens erg, dit vind ik erger.”

Patricia is strijdvaardig. „Het is ook goed voor de toekomst van andere mensen dat dit aangepakt wordt. Dit mag gewoon niet, klaar.”

De rechtbank wil niets over de inhoud van de zaak zeggen, maar bevestigt wel dat maandag een zaak „rond Patricia Paay” dient.