Miss Envy Peru na aanval: ’Pride blijft hard nodig’

„Als mensen zich nog steeds afvragen waarom een Pride nodig is in een land als Nederland, laat deze week een voorbeeld zijn waarom het nog heel erg hard nodig is”, schrijft Boris Itzkovich Escobar, zoals de artiest echt heet. „Niet alleen door wat er met mij is gebeurd, maar ook de walgelijke transfobische uitspraken naar onze prachtige nieuwe Miss Nederland, Rikkie Kolle.” Kolle won afgelopen week als eerste transvrouw ooit de Miss Nederland-verkiezing en kreeg daarop honderden bedreigingen.

De politie is momenteel bezig met een onderzoek naar het incident, aldus Escobar. „Ik weet dat verhalen zoals die van mij en Rikkie niets nieuws is. Dit gebeurt helaas dagelijks op scholen, op het werk, op straat, overal!”, vervolgt de artiest. „Dit gaat over mensenrechten! Wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed en dat hoort de basislijn te zijn! Zoals iedereen hebben wij ook het mensenrecht in dit land om te bestaan. Wij hebben het recht om te zijn wie wij zijn, om te houden van wie wij willen houden en om ons veilig te voelen.”

Escobar hoopt daarom dat mensen dergelijke incidenten blijven melden. De dragqueen bedankt iedereen voor de berichten en steun die ze heeft ontvangen.