Excuses Morgan Freeman voor ongepast gedrag

„Iedereen die mij kent of met mij heeft gewerkt weet dat ik niet opzettelijk iemand zou beledigen of met opzet ongemakkelijk zou laten voelen. Ik bied mijn excuses aan iedereen aan die zich oncomfortabel of niet gerespecteerd voelde. Dat was nooit mijn bedoeling.”

Zestien mensen hebben zich tegenover CNN uitgesproken over ongepast gedrag en intimidatie door de acteur, acht van hen zeggen slachtoffer van hem te zijn. CNN sprak voor het onderzoek uitgebreid met vele mensen die door de jaren heen met de tachtigjarige Freeman werkten.