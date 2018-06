Brad Pitt bedreigde Harvey Weinstein: 'Ik vermoord je'

Dat heeft Paltrow verteld in het radioprogramma van Howard Stern. „Harvey en Brad Pitt waren allebei aanwezig en het was qua impact net zoiets als iemand die tegen een muur gesmeten wordt.”

De actrice noemt de actie van haar ex fantastisch. „Hij beschermde me met zijn faam en kracht toen ik dat allemaal nog niet had.”

Paltrow vertelde voor het eerst over het wangedrag van Weinstein in The New York Times. Hij zou in een hotelkamer geprobeerd hebben haar te dwingen om hem een massage te geven. Ze had net een hoofdrol gekregen van hem in de film Emma. „Ik dacht dat hij me zou ontslaan. Het was verschrikkelijk.”