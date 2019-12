Beyoncé: ik had meerdere miskramen

„Het hebben van meerdere miskramen heeft me geleerd dat ik eerst voor mezelf moest moederen, voordat ik een moeder voor iemand anders zou kunnen zijn”, vertelt ze in het januari-nummer van ELLE UK. Fans mochten daarin vragen stellen aan Beyoncé.

Ze geeft aan dat de geboorte van haar oudste dochter in 2012, Blue Ivy, haar verantwoordelijkheidsgevoel heeft aangewakkerd. „Nummer een zijn was niet meer mijn prioriteit.”

Op de vraag of ze er niet van baalde dat haar laatste album Lemonade (uit 2016) en haar documentaire Homecoming (uit 2018) niet in de prijzen viel, antwoordt de 39-jarige zangeres: „Ik bekijk succes nu anders. Ik heb geleerd dat alle pijn en verdriet eigenlijk een cadeau is.”

Ouder worden

Beyoncé spreekt ook over hoeveel zelfvertrouwen ze heeft gekregen in de loop der jaren. „Als iemand me vijftien jaar geleden had gezegd dat mijn lichaam zoveel transformaties door zou maken en ik me daardoor veel vrouwelijker en zekerder over mijn rondingen zou voelen, dan zou ik diegene niet geloofd hebben.” Waaraan ze toevoegt: „Geen ene moer ergens om geven is de meest bevrijdende gedachte. Vooral als je weet dat echte schoonheid niet iets is wat je kan zien. Ik zou wensen dat meer mensen gefocust zijn op de innerlijke schoonheid van zichzelf, dan het bekritiseren van andere mensen”, aldus queen Bee.