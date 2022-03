Teller inzamelingsactie Mila Kunis en Ashton Kutcher op 18 miljoen

Het showbizzkoppel liet bij de aankondiging van de inzamelingsactie op GoFundMe weten dat zij de eerste 3 miljoen die werd opgehaald zouden verdubbelen. Die mijlpaal werd, mede door een grote donatie van 2,5 miljoen dollar door techinvesteerder Ron Conway, al binnen een dag bereikt.

„Ik ben in 1991 naar Amerika gekomen en heb mezelf altijd als trotse Amerikaan gezien”, vertelt de in Oekraïne geboren Kunis in een filmpje dat zij en Kutcher opnamen voor de actie. „Ik hou van dit land en alles wat het gedaan heeft voor mijzelf en mijn familie. Maar ik ben nooit trotser geweest om Oekraïense te zijn dan nu.” Kutcher vervolgt: „We zijn allemaal getuige van de moed van de mensen in het land waarin zij is geboren, maar we zien ook allemaal wat de mensen die voor hun veiligheid hebben gekozen nu nodig hebben.”

Donaties

Onder de 15.000 donaties die tot nu toe zijn gedaan, zitten flink wat grote giften. Zo kwamen twee schenkingen van 2,5 miljoen anoniem binnen. Bekenden van Kutcher uit de techinvesteerders-wereld waaronder Yuri Milner (2 miljoen), Geoff Ralston (500.000) en Gary Vaynerchuk (49.000) tasten ook diep in de buidel, evenals onder meer sterrenmanagers Scooter Braun (25.000) en Guy Oseary (100.000) en comedian Amy Schumer (10.000), zo is te zien op de GoFundMe-pagina.

De opbrengst van de actie gaat naar Flexport, een organisatie die vluchtelingen bijstaat met hulp en goederen in Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Moldavië en naar Airbnb, dat gratis tijdelijke huisvesting biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne.