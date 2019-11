Monica Geuze woont wekelijks in hotel

Monica vertelt maandag in de nieuwste video dat ze haar dochtertje Zara-Lizzy heel erg gemist heeft de afgelopen week. „Lars en ik blijven om de week in ons huis tot het einde van het jaar en daarna gaan we kijken wat we gaan doen qua wonen”, vertelt Monica. „Op dit moment zijn we helemaal cool met elkaar.” Geuze leeft nu regelmatig in hotels en kan niet wachten tot er een beslissing wordt gemaakt over de woonsituatie. „Het is ook niet chill om de hele tijd buiten je huis te moeten zijn, maar het is volgende week in ieder geval mijn week met de kleine. Dan hoef ik me gelukkig nergens druk om te maken.”

In haar vorige video sprak Monica openhartig over haar break-up. „Op een gegeven moment kom je in een soort vibe met z’n tweeën, en het is heel moeilijk om daar weer uit te komen.” Ondanks dat het stel een tijdje in relatietherapie zat hebben ze toch besloten om uit elkaar te gaan. „We merkten toch wel dat we al heel snel in oude patronen terugvielen en we elkaar gewoon niet gelukkig maakten”, aldus Monica.

