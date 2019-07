James Cooke gewond tijdens opnames Gert Late Night

In gesprek met het Vlaamse Radio 2 doet James Cooke zijn verhaal. „Ik heb weer wat meegemaakt. We waren gisteren in Oostende om een video voor het nieuwe seizoen van Gert Late Night op te nemen. We wilden graag iets doen met ‘het lachend kakske’, de verdwaalpaal waar Bart Tommelein zo trots op is. Maar ik ben er tegen aan gelopen en ben een flink stuk vel van mijn teen kwijt.”

De verwonding blijkt grotere gevolgen te hebben dan gedacht. Cooke kan nu namelijk niet trainen voor The Battle, een nieuw programma waarin hij en Gert Verhulst het op nemen tegen Katja Schuurman en Najib Amhali. „We zijn al maanden aan het trainen. Mijn handen staan al vol met wondjes en eelt. Elke training is essentieel op dit moment, en ik heb die van vanavond al moeten afzeggen door mijn teen. Vanaf half augustus beginnen de opnames, ik ben een beetje aan het flippen. Het is echt stress, we willen niet afgaan hé!”