Kirk Douglas: Laatste legende van klassiek Hollywood

Spartacus maakte van Kirk Douglas een icoon Ⓒ BSR Agency

Los Angeles - Hollywood’s ’Golden Age’ ligt vanaf vandaag definitief in het verleden. Kirk Douglas, de laatste nog levende grootheid uit de hoogtijdagen van de Amerikaanse filmindustrie, is op 103-jarige leeftijd gestorven. Hij laat een imposante stapel klassiekers na, gemaakt over een periode van meer dan zeventig jaar en in genres die uiteenlopen van western tot komedie en van actie tot boksdrama.